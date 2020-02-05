В социальных сетях активно распространяется анонимная аудиозапись, связанная со смертью 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов заявил, что данная аудиозапись уже представлена следственно-оперативной группе, передает Day.Az.

Отметим, что на записи утверждается, что девочку убил не Илькин Сулейманов, а некий Алтай Мамедов.

Напомним, что в связи с фактом умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, подозреваемый в совершении этого тяжкого преступления Сулейманов Илькин Ибрагим оглу (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию.

Были допрошены многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-химическая экспертизы, выполнены другие следственные действия.

Реклама

В качестве вещественных доказательств оперативно-следственная группа взяла образцы похожих на кровь пятен на входной двери и искусственном каменном покрытии двора, где живет И.Сулейманов, с покрывала на кровати и с занавесей комнаты, где содержалась Н.Гулиева, а также другие вещи, представляющие важность для дела.

При допросе И.Сулейманов полностью признался в содеянном.

Суд Товузского района избрал в его отношении меру пресечения в виде 2-месячного ареста.