В "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин" внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ввоз в страну комплектующих (полный список) для легковых автомобилей в целях полной промышленной сборки освобождается от пошлины.

Таможенная пошлина в размере 15 процентов для других автомобилей осталась в силе.

Отметим, что изменения сделаны на основании предложений министерства экономики, при согласовании с министерством финансов и Государственным таможенным комитетом.

Изменения вступят в силу в течение 30 дней со дня подписания и будут действительны 7 лет.