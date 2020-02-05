21 января 2020 года состоялась итоговая конференция проекта "Поддержка и укрепление потенциала Департамента ВТО министерства экономики Азербайджанской Республики в переговорах по вступлению в ВТО", финансируемого Европейским союзом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект начал свою деятельность 23 января 2018 года. Партнером проекта являлось министерство экономики. Среди других бенефициаров были несколько министерств, комитетов, государственных органов и т.д. В течение двухлетней деятельности проект оказывал помощь правительству Азербайджана в усовершенствовании торгового законодательства и его соответствии правилам ВТО и передовым международным практикам, также оказывал помощь переговорной группе в переговорах по вступлению в ВТО, способствовал укреплению институционального потенциала отдела торговой политики и ВТО министерства экономики, в частности, в подготовке к переговорам по вступлению в ВТО и повышению осведомленности общественности по вопросам ВТО и связанным с торговлей вопросам. Проект был реализован консорциумом, состоящим из DMI Associates (Франция) и Ekvita (Азербайджан).

Для представления проделанной работы и результатов, достигнутых в рамках проекта, представительством ЕС, а также DMI Associates (Франция) и Ekvita (Азербайджан) была организована итоговая конференция проекта. В конференции приняли участие должностные лица правительства Азербайджана, в том числе представители министерства экономики и министерства иностранных дел, а также члены представительства Европейского союза в Азербайджане, представители частного сектора и научных учреждений.

Представители консорциума, директор DMI Associates Селеста Ван Ден Брок и директор Ekvita Ильгар Мехти открыли конференцию и поприветствовали гостей.

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас подчеркнул важность технической помощи торговой политике при оказании помощи правительству Азербайджана в реализации его программы реформ и стремлений к диверсификации экономики. Он выразил удовлетворение работой проекта по успешному оказанию необходимой помощи. Янкаускас отметил важность соответствия правилам ВТО в построении двусторонних экономических отношений и привлечении иностранных инвесторов. Он также озвучил необходимость повышения осведомленности общественности для преодоления ложных представлений о ВТО и потенциальных последствиях вступления в ВТО для Азербайджана.

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов высоко оценил продолжающееся сотрудничество ЕС и Азербайджана. Он отметил, что существует прочная правовая основа для улучшения двусторонних экономических отношений. Мамедов также коснулся притока инвестиций из ЕС и двусторонних отношений между Азербайджаном и различными государствами-членами ЕС. Он представил краткий обзор работы проекта с точки зрения министерства экономики и подчеркнул существенную работу, проделанную в укреплении потенциала должностных лиц министерства.

Директор Отдела вступления в ВТО Майка Ошикава подтвердила, что экономические и институциональные реформы рассматриваются в качестве основного преимущества стран, стремящихся к вступлению в ВТО. Она отметила, что вступление в ВТО может выступать в роли эффективного внешнего "якоря" в закреплении проведенных реформ. Она провела параллели между 36 присоединившимися странами и Азербайджаном и подчеркнула сходство с некоторыми в том, что их экономика основана на ресурсах и в прошлом прошла переходный период. Ошикава сослалась на исследования, показывающие более быстрый экономический рост и улучшенные позиции в отношении легкости ведения бизнес-рейтингов стран после их вступления в ВТО, а также долгосрочный рост благосостояния и валового внутреннего продукта (ВВП) в результате членства в ВТО. Она представила обзор процесса вступления Азербайджана на сегодняшний день, проинформировала о возможных последующих шагах и выразила свою уверенность в том, что 2020-й год может стать для Азербайджана хорошей возможностью для вхождения в заключительную фазу процесса вступления в ВТО.

Руководитель группы проекта в течение первого года его реализации Мариус Бордалба проинформировал участников о начале проекта и высоких ожиданиях со всех сторон. Он положительно оценил сотрудничество Бенефициара и отраслевых агентств и отметил, что с самого начала проектный подход являлся творческим и устойчивым взаимодействием со всеми соответствующими заинтересованными сторонами. Мариус Бордалба в подробностях описал цели проекта, основные направления деятельности и помощь, предоставленную в течение первого года. Он сослался на рекомендации, предоставленные в различных областях регулирования торговли, включая торговые средства, сельское хозяйство, интеллектуальную собственность, основанную на требованиях ВТО и передовые практики регулирования. Мариус Бордалба подчеркнул значимость ежедневной помощи министерству экономики и помощи проекта в реализации Стратегических дорожных карт по дополнительным запросам. Также он коснулся деятельности, связанной со вступлением в ВТО, включая помощь в подготовке ответов на вопросы членов ВТО и других документов, касающихся вступления.

Руководитель группы проекта с мая 2019 года и старший советник по международной торговле Алисия Гринидж заявила, что деятельность проекта также направлена на улучшение двусторонних торговых отношений Азербайджана, повышение конкурентоспособности и упрощение интеграции Азербайджана в мировые рынки. Она отметила, что различные мероприятия, такие как "круглые столы", которые были проведены по ключевым вопросам, способным в настоящее время и в будущем повлиять на Азербайджан в качестве члена ВТО, и академические мероприятия стали форумом для различных участников, включая различные государственные органы, представителей частного сектора и научных кругов в целях их взаимодействия друг с другом.

Она подчеркнула важность просветительских мероприятий и материалов, подготовленных проектом, для лучшего информирования общественности и преодоления ложных представлений о ВТО. Гринидж верит, что техническая помощь, предоставляемая проектом, позволит Азербайджану лучше понять гибкие возможности, существующие в ВТО, и окажет огромную помощь в переговорах по вступлению.

Затем группой экспертов проекта были представлены соответствующая деятельность и ее результаты. Ключевой эксперт проекта Илькин Алиев представил обновленный веб-портал www.wto.az, рассказал о структуре и различных разделах портала и подчеркнул его значимость с точки зрения повышения общественной осведомленности о ВТО. Портал содержит соответствующие законы и правила, касающиеся торговли, переводы соглашений ВТО на азербайджанский язык, информацию о ВТО, процессе вступления Азербайджана в ВТО и последние новости по данному вопросу.

Будучи старшим экспертом по средствам защиты торговли, Мариус Бордалба сообщил о деятельности, проделанной в области средств защиты торговли, включая обзор законодательства Азербайджана о средствах защиты торговли, а также рекомендации, предоставленные соответствующим государственным органам, подготовку руководств, брошюр и листовок касательно использования торговых средств в Азербайджане.

Старший эксперт по международным правам интеллектуальной собственности, Лорен Мандерье проинформировал участников о вкладе проекта в поправки к законодательству об интеллектуальной собственности в Азербайджане, особенно в отношении защиты данных медицинских исследований, а также в мероприятия по повышению осведомленности о пограничной защите прав интеллектуальной собственности (ИС) и географических указателей на основе передовых практик.

Старший эксперт в области торговли товарами и бывший переговорщик по вступлению Республики Казахстан в ВТО Арай Касабекова поделилась опытом Казахстана по акцизным налогам и переговорам по сельскохозяйственным субсидиям.

Выступая в качестве старшего эксперта в области международной торговли услугами, Алисия Гринидж представила информацию о мероприятиях, осуществляемых в различных секторах услуг, в частности, в сфере почтовых и финансовых услуг, а также затронула основные вопросы, обсуждавшиеся с соответствующими государственными органами, включая последнюю информацию по региону в области банковских и финансовых услуг.

Более подробную информацию о деятельности проекта, а также всю соответствующую информацию и документы, касающиеся процесса вступления Азербайджана в ВТО можно найти на веб-портале www.wto.az.