В Азербайджане продолжается процесс регистрации перевода студентов, начавшийся 1 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня для перевода или смены специальности обратились 906 человек.

Электронный прием документов продолжится до 7 февраля.

С 2016 года, когда начала функционировать система электронного перевода, и до 2019 года был осуществлен перевод 5 959 студентов, из которых 61 - студенты, переведенные с уровня магистратуры, 129 - из зарубежных вузов, 816 - из колледжей, 4 953 - переведенные или сменившие специальность в вузах страны.

Отметим, что перевод студентов из местных и зарубежных вузов, или смена специальности, а также перевод студентов из колледжей страны, обучающихся на уровне магистратуры, осуществляется на портале transfer.edu.az.

Напомним, что портал transfer.edu.az был создан министерством образования в 2016 году и нацелен на упрощение и обеспечение прозрачности процесса перевода студентов.