Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын народного артиста России, актера Александра Ширвиндта Михаил Ширвиндт вновь посетил Азербайджан.

Об этом телеведущий рассказал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Судя по размещенным фотографиям и видеороликам, визит Михаила Ширвиндта в Азербайджан вновь связан со сьемками очередного выпуска программы "Съедобное-несъедобное".

Напомним, что в ходе проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны. В 2018 году Михаил Ширвиндт уже приезжал в нашу страну и представил серию передач, посвященных Азербайджану.

В очередной свой визит Ширвиндт со своей съемочной группой посетил горнолыжный курорт "Шахдаг" в Гусарском районе, где наблюдал за приготовлением азербайджанского блюда - садж. Также телеведущий смог насладиться еще одним блюдом - "тахта говурма".

Видеороликами и фотографиями своих кулинарных открытий Михаил Ширвиндт с удовольствием делится у себя на странице в Instagram.