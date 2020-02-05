В последние дни в социальных сетях и отдельных информационных ресурсах распространяется различная анонимная информация об убийстве ребенка в Товузском районе.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По указанному факту в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры продолжается всестороннее и объективное расследование и распространившаяся информация будет изучена, а также обеспечено ее расследование.

Следственно-оперативная группа просит людей, обладающих информацией об этом убийстве, связаться по телефонам +99412 440 75 25 и +99412 440 79 25.

При этом полностью гарантируется анонимность и безопасность обратившихся людей.

Кроме того, Генпрокуратура рекомендует СМИ не распространять информацию, которая может считаться конфиденциальной и противоречащей интересам следствия без уточнения с пресс-службами соответствующих госструктур.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе следствия.