С целью защиты населения страны от "птичьего гриппа" Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) и Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с другими соответствующими структурами периодически проводят эпизоотологические мероприятия.

Как сообщили Day.Az в АПБА, во время лабораторных исследований образцов, взятых во время последних мониторингов в январе текущего года в национальных парках и государственных природных заповедниках, на болотистых территориях, прибрежных зонах, а также на крупных птицеводческих предприятиях промышленного типа, приусадебных и малых птицеводческих хозяйствах возбудители "птичьего гриппа" обнаружены не были, также не были обнаружены мертвые птицы с признаками заболевания. Наряду с этим, АПБА и МЭПР принимают предупредительные меры в связи с тем, что воспринимают информацию Всемирной организации по охране здоровья животных (OİE) и соответствующих международных организаций об эпизоотической ситуации и обнаружении в ряде европейских стран возбудителей птичьих заболеваний как серьезный сигнал.

Эпизоотический риск создает и то, что в связи с географическими, климатическими особенностями нашей страны зимой и ранней весной перелетные птицы в массовом порядке пролетают через территорию страны и в связи с сезоном не обеспечиваются кормом в надлежащей степени.

АПБА и МЭПР призывают граждан быть внимательными в связи с эпизоотической ситуацией, не подходить близко к птицам, у которых наблюдаются признаки заболевания или к погибшим птицам. При возникновении подозрений сообщать в региональные отделения или в колл-центр агентства "1003", а также на "горячую линию" Министерства экологии и природных ресурсов "168".