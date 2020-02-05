"Состояние эвакуированных из китайской провинции Ухань граждан Азербайджана удовлетворительное, никаких жалоб нет".

Об этом АПА сообщил советник посольства Азербайджана в Турции Эльчин Танрывердиев, передает Day.Az.

Он отметил, что после завершения 14-дневного карантина граждане Азербайджана будут выписаны из больницы.

"За несколько дней до завершения карантина будет решен вопрос отправки граждан Азербайджана на родину", - подчеркнул Э.Танрывердиев.

Отметим, что 31 января самолет, принадлежащий Турции, отправился в китайский город Ухань, где распространился коронавирус. 1 февраля самолетом были эвакуированы 42 человека, из них 32 - граждане Турции, 6 - Азербайджана, остальные - граждане Албании и Грузии.

Министр здравоохранения Турции Фахраддин Годжа заявил, что у эвакуированных в Турцию из Китая лиц коронавирус не обнаружен.