Среди пассажиров самолета Boeing 737-800, разбившегося на три части в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, был гражданин Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, большинство пассажиров на борту являются гражданами Турции. Среди пассажиров также были четверо граждан США, 1 - Азербайджана, 1 - Туркменистана и 1 - Казахстана.

Количество пострадавших возросло до 120.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил в среду жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 пассажиров и шестеро членов экипажа. Три человека погибли.