https://news.day.az/society/1200339.html Сильный пожар в многоэтажке в Баку - ФОТО
Сильный пожар в многоэтажке в Баку - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на 14-м этаже многоэтажного здания на проспекте Бабека.
Пожар начался на кухне 4-комнатной квартиры.
Оставшийся дома один ребенок был спасен сотрудниками МЧС, который находится под наблюдением врача.
Огонь был потушен.
По словам соседей, родителей ребенка не было дома во время инцидента.
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