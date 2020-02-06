В Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на 14-м этаже многоэтажного здания на проспекте Бабека.

Пожар начался на кухне 4-комнатной квартиры.

Оставшийся дома один ребенок был спасен сотрудниками МЧС, который находится под наблюдением врача.

Огонь был потушен.

По словам соседей, родителей ребенка не было дома во время инцидента.