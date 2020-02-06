Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики обратилось к предпринимателям в связи с обеспечением продовольственной безопасности в нашей стране и защитой от болезней животных, которые могут перейти из-за границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в обращении отмечается, что с учетом распространенной в мире эпидемии коронавируса и эпизоотии высокопатогенного "птичьего гриппа", региональные подразделения агентства, а также лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана перешли на усиленный режим работы. Также в связи с коронавирусом и эпизоотией "птичьего гриппа" на предпринимателей и граждан возложена определенная ответственность за защиту биологической безопасности в нашей стране.

О требованиях к импорту предприниматели могут узнать на сайте Агентства www.afsa.gov.az.

Агентство заявляет, что доставка продуктов животного происхождения в страну должна осуществляться только после соответствующего разрешения АПБ. В противном случае ответственность за любые негативные ситуации ложится на этих предпринимателей.