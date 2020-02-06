В движение на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Джафар Хандана будут внесены изменения.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, данный перекресток будет регулироваться сфетофором.

В связи с этим на данном участке установлен светофор, который будет введен в эксплуатацию после завершения других важных работ.

Помимо предотвращения пробок в час пик, изменения также создадут условия для безопасности пешеходов.