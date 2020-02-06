https://news.day.az/society/1200377.html На одном из перекрестков Баку изменено движение - ФОТО
На одном из перекрестков Баку изменено движение - ФОТО
В движение на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Джафар Хандана будут внесены изменения.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, данный перекресток будет регулироваться сфетофором.
В связи с этим на данном участке установлен светофор, который будет введен в эксплуатацию после завершения других важных работ.
Помимо предотвращения пробок в час пик, изменения также создадут условия для безопасности пешеходов.
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