В Азербайджане обеспечение граждан питьевой водой находится в центре внимания руководства страны, сказал Trend завотделом по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, по поручению главы государства "Азерсу" проводит последовательные меры по улучшению обеспечения граждан питьевой водой: "Президент Ильхам Алиев постоянно держит под контролем эту сферу, создав все необходимые условия для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде".

Он отметил, что осуществляемые меры дают результат: "На многих территориях страны население полностью обеспечено питьевой водой. Идут ускоренные работы по обеспечению водой других территорий. Благодаря особому вниманию, уделяемому этой сфере, "Азерсу" начал работы по обеспечению питьевой водой населения и проведению канализационных линий в 52 городах и районах. В 31 городе и районе завершена реализация проектов, связанных с водоснабжением и канализацией в рамках 10-и проектов, связанных с обеспечением водой. Сегодня городки, где размещены вынужденные переселенцы, на 100 процентов обеспечены водой. Кроме того, города Исмаиллы, Габала, Огуз, Гах, Загатала на 95 процентов обеспечены водой.

Джабраиллы добавил, что у "Азерсу" восемь региональных управлений: "Водоснабжение населения на территории шестого регионального управления обеспечено примерно на 96 процентов. В городах Ширван, Гянджа, Сальян, Нефтчала, Евлах, Горадиз и Шеки водоснабжение относительно слабее. Здесь только начались проекты по водоснабжению, а в городах Барда и Балакен работы начнутся в ближайшее время".