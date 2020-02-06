В рамках партнерства с Исламским банком развития Азербайджанское агентство помощи международному развитию (AİDA) в течение 2019 года провело кампанию "Борьба с предотвратимой потерей зрения" (AFAB) в регионах Чада Нджамена, Мелфи и Адре, а также в регионах Нигерии Магария, Маячи, Майне-Сороа и Диффа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в рамках кампании, проведенной при участии национальных программ по контролю над болезнями зрения, а также при техническом сотрудничестве Тунисского агентства Нади Альбассар, 22800 человек прошли офтальмологическое обследование, а 3276 человек, частично или полностью потерявшие зрение, были прооперированы.

Отметим, что AIDA присоединилась к данной кампании в 2012 году. Она реализуется в ряде африканских стран, которые являются членами Организации исламского сотрудничества. AIDA является стратегическим партнером Исламского банка развития в рамках данной программы.

На первом этапе программы, который охватил 2009-2016 годы, в 11 странах Африки в целом бесплатно были обследованы свыше 300 тысяч человек, прооперированы свыше 56 тысяч человек, частично или полностью потерявшие зрение. Для 177 местных врачей были организованы тренинги по повышению квалификации. В операциях также приняли участие врачи Центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой.

В 2018 году была начата реализация второго этапа программы, который охватит следующие пять лет. В рамках этих работ в 12 странах Африки предусматривается проведение хирургических операций в отношении 100 тысячей человек, свыше миллиона школьников пройдут обследование и будут обеспечены очками, 90 местных врачей пройдут курсы по повышению квалификации.