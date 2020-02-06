https://news.day.az/society/1200457.html В Азербайджане в школе произошла поножовщина
В Азербайджане в школе произошла поножовщина
В средней школе №1 города Газах произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, учащийся 9 класса школы Мухаммед Гасымов во время занятий ранил ножом учащегося 10 класса Нихата Рашад оглу Алиева (2004 г.р.).
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Проводится расследование.
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