В средней школе №1 города Газах произошла поножовщина.  

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, учащийся 9 класса школы Мухаммед Гасымов во время занятий ранил ножом учащегося 10 класса Нихата Рашад оглу Алиева (2004 г.р.).

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Проводится расследование.