В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 14-18, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером, начиная с северных и западных районов, ожидается дождь, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 3-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся южный ветер, который может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.