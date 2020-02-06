Азербайджанская молодежь, желающая получить образование за рубежом, постепенно меняет свои предпочтения в отношении стран, где они хотят обучаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом международного сотрудничества министерства образования Турал Ахмедов. По его словам, эта тенденция меняется именно в связи с приоритетными специальностями.

Ахмедов отметил, что если в свое время люди были больше заинтересованы обучаться в США и Европе, то теперь постепенно растет интерес к восточным странам.

"Например, к таким странам можно причислить Сингапур и Китай. В рейтинге лучших 500 вузов мира растет число китайских университетов. В данном списке находятся 46 китайских университетов. Если гражданин Азербайджана хочет получить образование в сфере информационных технологий, то он не думает реализовать эти планы только за счет стипендиальных программ. Он думает прежде всего о том, что ему даст эта специальность в будущем и в каком университете он сможет получить наилучшее образование", - сказал Турал Ахмедов.