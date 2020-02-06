Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) распространили совместное сообщение.

Как сообщили АПА в АПБА, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), главными источниками эпидемии коронавируса 2019-nCoV, которая была отмечена в Китайской Народной Республике и распространилась в ряде стран мира, являются теплокровные и холоднокровные животные, в том числе дикие животные и морепродукты, передает Day.Az.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и OIE пришли к выводу о том, что вирус 2019-nCoV - животного происхождения.

Установлено, что коронавирус 2019-nCoV через диких животных может распространиться и в нашей стране.

Наблюдения показывают, что на сегодняшний день в ряде объектов общественного питания, центров отдыха и других общественных местах встречаются случаи незаконного содержания диких животных, их использования для развлечений. Подобные случаи являются нарушением законодательства, создают почву для распространения таких инфекционных заболеваний, как коронавирус, бешенство и другие.

МЭПР и АПБА предупреждают этих людей о том, что незаконное содержание диких животных на объектах общественного питания, в центрах отдыха и других общественных местах недопустимо.

МЭПР и АПБА еще раз призывают граждан быть внимательными в связи с эпизоотической ситуацией, при возникновении сомнений в связи с умершими или больными дикими животными (птицами) сообщать в региональные структуры агентства или в колл-центр 1003, а также на "горячую линию 168" МЭПР.