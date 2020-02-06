Стала известна причина смерти телеведущего "Lider".

Как передает Day.Az, по данному вопросу Big.az связался с коллегой покойного.

Он сообщил, что Эмиль 3 дня находился в Центральной клинической больнице:

"Оказывается, Эмиль долгое время был заражен вирусом гриппа. 4 дня назад у него сильно повысилась температура. В результате он попал в кому и был доставлен в больницу. Во время обследования выяснилось, что его внутренние органы перестали функционировать и состояние критическое. Вчера известный телеведущий скончался ".