ОАО "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме в связи с внеочередными парламентскими выборами девятого февраля 2020 года. Об этом сообщил Trend руководитель пресс-службы Танверди Мустафаев, передает Day.Az.

"В день выборов "Азеришыг" обеспечит все избирательные участки стабильной и качественной электроэнергией", - отметил он.

По словам Мустафаева, в связи с этим уже приняты все технические меры, выделены дополнительные техническое оборудование, товары и материалы:

"Для бесперебойного и качественного электроснабжения всех избирательных участков на подстанциях и трансформаторных пунктах создана 24-часовая система дежурства. Также в день выборов запланированные ремонтно-восстановительные работы будут приостановлены", - отметил он.

Официальный представитель "Азеришыг" также попросил абонентов обращаться в колл-центр в случае аварий и перебоев:

"В "Азеришыг" имеется 24-часовой колл-центр с номером 199. Мы просим наших потребителей связаться с этим колл-центром в случае возникновения аварий или перебоев".