"Азеришыг" будет работать в усиленном режиме в день выборов
ОАО "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме в связи с внеочередными парламентскими выборами девятого февраля 2020 года. Об этом сообщил Trend руководитель пресс-службы Танверди Мустафаев, передает Day.Az.
"В день выборов "Азеришыг" обеспечит все избирательные участки стабильной и качественной электроэнергией", - отметил он.
По словам Мустафаева, в связи с этим уже приняты все технические меры, выделены дополнительные техническое оборудование, товары и материалы:
"Для бесперебойного и качественного электроснабжения всех избирательных участков на подстанциях и трансформаторных пунктах создана 24-часовая система дежурства. Также в день выборов запланированные ремонтно-восстановительные работы будут приостановлены", - отметил он.
Официальный представитель "Азеришыг" также попросил абонентов обращаться в колл-центр в случае аварий и перебоев:
"В "Азеришыг" имеется 24-часовой колл-центр с номером 199. Мы просим наших потребителей связаться с этим колл-центром в случае возникновения аварий или перебоев".
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