Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в жилом комплексе "Cənnət Park" в Абшеронском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате пожара жительница комплекса с ожогами 1-2 степени была доставлена в Ожоговый центр, двое сотрудников МЧС также были доставлены в центр, еще двоих сотрудников МЧС госпитализировали в Токсикологический центр.

Состояние пострадавших удовлетворительное, в настоящее время им оказывается амбулаторная помощь.