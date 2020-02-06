https://news.day.az/society/1200529.html В результате пожара в жилом комплексе на Абшероне пострадали 4 сотрудника МЧС
В результате пожара в жилом комплексе на Абшероне пострадали 4 сотрудника МЧС
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в жилом комплексе "Cənnət Park" в Абшеронском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате пожара жительница комплекса с ожогами 1-2 степени была доставлена в Ожоговый центр, двое сотрудников МЧС также были доставлены в центр, еще двоих сотрудников МЧС госпитализировали в Токсикологический центр.
Состояние пострадавших удовлетворительное, в настоящее время им оказывается амбулаторная помощь.
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