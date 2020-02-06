Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана прокомментировало информацию о сокращениях штата работников в Худатской городской больнице.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, в некоторых социальных сетях распространилась не соответствующая действительности информация о приостановлении деятельности Худатской городской больницы и увольнении ее медицинского персонала.

"В связи с этим Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию сообщает, что в ходе осмотра здания Худатской городской больницы сотрудниками Агентства было установлено неудовлетворительное состояние больницы с точки зрения оказания услуг населению. Будут предприняты меры по устранению имеющихся недостатков.

Еще раз отмечаем, что в связи с применением в стране обязательного медицинского страхования сокращение штата работников медицинских учреждений не предусмотрены. Наоборот, в рамках внедрения данной системы утверждено правило по повышению качества оказываемых в медучреждениях услуг, а также по расчету надбавок к заработным платам медработников", - сказали в ведомстве.