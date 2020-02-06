В соответствии с погодными условиями в Азербайджане будет обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре.

Как сообщил в четверг Trend руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов, в Национальный центр Агентства поступило предупреждение Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов об особо опасном гидрометеорологическом явлении, передает Day.Az.

В предупреждении сообщается, что с вечера восьмого и до полудня 10 февраля, скорость северо-западного ветра в акватории Каспийского моря будет достигать 20-25 м/с, с порывами до 30-35 м/с.

Сила ветра в открытом море девятого февраля увеличится до 38-40 м/с.

Согласно информации, высота волн составит 3-5 метров, временами достигая 7-9 метров и выше.

Отметим, что сразу после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспекторы портового контроля были проинструктированы в связи с принятием соответствующих мер и усилением несения службы. Кораблям, стоящим на якоре и находящимся в плавании, передана информация, даны соответствующие указания.

В соответствии с погодными условиями будет обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре.

"Национальный центр управляется опытными капитанами, процесс стоянки кораблей в убежищах на якоре будет постоянно контролироваться посредством радаров. Предупреждены о непогоде и организации, к которым относятся морские нефтегазовые платформы. На побережье Азербайджана в полную мощь работают самые современные навигационные станции и станции связи. Опытными капитанами Национального центра разрешения судам на вход и выход из портов будут даваться согласно погодным условиям", - говорится в сообщении.