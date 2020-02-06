Министерство образования подготовило и представило Кабинету министров Азербайджана правила сертификации учителей.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, после того как правила будут утверждены Кабмином, в этой связи будет проведена масштабная просветительская работа.

Замминистра добавила, что меры в отношении непрошедших сертификацию учителей будут обнародованы после утверждения правил.