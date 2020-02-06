https://news.day.az/society/1200617.html В Азербайджане введут новые правила сертификации учителей
В Азербайджане введут новые правила сертификации учителей
Министерство образования подготовило и представило Кабинету министров Азербайджана правила сертификации учителей.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам заместитель министра образования Махаббат Велиева.
По ее словам, после того как правила будут утверждены Кабмином, в этой связи будет проведена масштабная просветительская работа.
Замминистра добавила, что меры в отношении непрошедших сертификацию учителей будут обнародованы после утверждения правил.
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