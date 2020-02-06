Министерство образования Азербайджана в настоящее время анализирует предложения по утверждению эскизов школьной униформы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, утверждение эскизов школьных униформ широко обсуждается в обществе.

"Эти обсуждения охватывают сферу интересов 1,6 миллиона школьников и их родителей. В настоящее время мы анализируем выдвинутые предложения. Интересные и подходящие из них будут учтены во время утверждения эскизов и добавлены в список образцов", - сказала Велиева.