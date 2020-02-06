https://news.day.az/society/1200622.html В Азербайджане рассматриваются предложения по утверждению новой школьной формы
В Азербайджане рассматриваются предложения по утверждению новой школьной формы
Министерство образования Азербайджана в настоящее время анализирует предложения по утверждению эскизов школьной униформы.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.
По ее словам, утверждение эскизов школьных униформ широко обсуждается в обществе.
"Эти обсуждения охватывают сферу интересов 1,6 миллиона школьников и их родителей. В настоящее время мы анализируем выдвинутые предложения. Интересные и подходящие из них будут учтены во время утверждения эскизов и добавлены в список образцов", - сказала Велиева.
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