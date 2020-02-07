6 февраля в Баку температура воздуха была выше нормы на 4-6 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, заранее прогнозировалось, что 6-7 февраля температура воздуха в стране будет выше нормы: "В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составила 20-22, в центральных районах страны 22-23 градуса. Несмотря на аномальную температуру, это не рекорд. Самая высокая температура в феврале была зафиксирована в 1955 году (27 градусов тепла). В 2002 году в феврале было 23,5 градусов тепла".

А.Вердиев отметил, что наряду с этим, по-прежнему будет дуть юго-западный ветер. В регионах будет западный ветер.

Относительно жарко будет и сегодня. В северных и западных районах погодные условия начнут меняться, юго-западный ветер сменится на северо-западный. Температура понизится.