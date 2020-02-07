Промышленные предприятия в Азербайджане в целях экономии должны перерабатывать воду для ее вторичного использования.

Об этом сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

По его словам, водные ресурсы Азербайджана относительно невелики по сравнению с ресурсами других стран региона. В целях экономии пресной воды в мировой практике должно внедряться гибкое управление водными ресурсами.

Ф.Алиев сказал: "Сбережение воды является важной темой не только для нас, но и для многих других стран. В связи с глобальным потеплением необходимо экономить больше воды и обеспечивать водоснабжение за счет вторичной переработки. Для этой цели необходимо использовать в Азербайджане современные технологии по обеззараживанию и самоочистке питьевой воды".

Заместитель министра отметил заинтересованность министерства экологии и природных ресурсов в этом вопросе и считает, что при помощи таких установок возможно вторичное использование воды предприятиями страны.