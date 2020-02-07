Пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как сообщили АПА в минздраве, по данным клинического медицинского центра, на сегодняшний день в отделении инфекционных заболеваний находятся 3 человека, передает Day.Az.

Серьезных проблем со здоровьем у пациентов не выявлено, врачебное наблюдение продолжаются.

"Еще раз отмечаем, что эти люди побывали в городах Китая, где коронавирус не зафиксирован. У них не было контактов с больными людьми. Те, кто приезжает из регионов, где вирус зафиксирован, содержатся в специально выделенном медицинском учреждении. По информации данного медицинского учреждения, никаких проблем со здоровьем у них также не выявлено. В конце карантинного срока они будут выписаны", - говорится в информации.