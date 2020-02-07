В Азербайджане завершилась регистрация на конкурс "Восхождение" (Yüksəliş). Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы конкурса, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, первый тур, начавшийся 27 декабря, завершился 2 февраля: "За это время регистрацию прошли 11 760 человек. 9 775 из них были приняты к участию в конкурсе".

Гаджиев сказал, что в числе принятых к участию в конкурсе 2339 женщин и 7436 мужчин: "Из них 40 процентов - в возрасте 21-30 лет, и это 3910 человек, 46,95 процента - в возрасте 31-40 лет (4589 человек), 13,05 процента - 41-51 год (1276 человек). Для участия в конкурсе также обратились 28 человек 1999 года рождения, 622 - 1990 года рождения и 12 человек 1968 года рождения".

Замминистра добавил, что к участию в конкурсе присоединились 1000 госслужащих. "Больше всего участников из Баку-Абшеронской зоны - 53,7 процента и Аранской зоны - 11,42 процента, меньше всего - из Нахчывана (1,8 процента)", - сказал он.

Гаджиев также сказал, что с 21 по 31 января в регионы выезжали специальные автобусы для регистрации потенциальных участников: "778 человек были зарегистрированы посредством выездной регистрации".

Он отметил, что в территориальном разрезе по числу зарегистрированных лидируют Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяранский и Шекинский районы.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса "Yüksəliş".

Согласно распоряжению, конкурс учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.