Бакинский филиал Первого МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) объявляет об открытии в новом 2020/2021 учебном году магистерской программы "Обеспечение качества лекарственных средств" по специальности "Промышленная фармация", передает Day.Az.

Образовательная программа ориентирована на подготовку магистров, умеющих организовывать функционирование процессов фармацевтической системы качества производства лекарственных средств, осуществлять контроль соблюдения установленных требований к производству и контролю качества лекарственных средств на фармацевтическом производстве, организовывать работу персонала подразделений по обеспечению качества лекарственных средств, организовывать, планировать и совершенствовать фармацевтическую систему качества производства лекарственных средств.

Правила и сроки приема документов, необходимых для поступления, в скором времени будут размещены на официальном сайте Филиала www.mma.edu.az.