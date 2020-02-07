В ОАО "Азерсу" прошло заседание, посвященное итогам 2019 года и предстоящим задачам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с вступительной речью заседание открыл председатель ОАО Горхмаз Гусейнов. Он отметил, что 2019 год был насыщен знаменательными событиями. Реформы, осуществленные в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, способствовали макроэкономической стабильности и динамическому экономическому развитию.

В соответствии с поручениями главы государства по улучшению водоснабжения населения, ОАО "Азерсу" в 2019 году принял комплекс мер.

В прошлом году при участии Президента Ильхама Алиева в Агдаше и Габале были введены в эксплуатацию сети водоснабжения и канализации. В то же время завершилась реализация соответствующих проектов в Агджабеди, Дашкесане, Шамкире и Хырдалане. В Горадизе, Евлахе, Нефтчале и Газахе началась реализация новых проектов. В 2019 году была введена в эксплуатацию водоочистная установка Шамкирчай. В Гедабеке и Лерике завершилось строительство сооружений для альтернативных водных источников.

В течение года в 25 селах 12 районов, где были проблемы с питьевой водой, а также в пяти поселках для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе были реализованы проекты по питьевой воде.

В то же время, в более чем 200 пунктах Баку и Абшеронского полуострова были реализованы проекты по питьевой воде, канализации, а также по сбору и очистке дождевой воды. За отчетный период в Баку и регионах проложено 1 420 километров магистралей и линий водоснабжения, 480 километров линий канализации и коллекторов, построено 16 водных резервуаров с общей вместимостью 30 тысяч кубометров, пробурено 17 субартезианских скважин. В результате проведенной работы доля обеспеченного питьевой водой населения в Баку была увеличена до 81,5, в регионах - до 63,6, а в целом по стране - до 69,9 процента.

Далее выступили начальники соответствующих департаментов ОАО. Они проинформировали присутствующих о проделанных в 2019 году работах. Подводя итоги заседания, Горхмаз Гусейнов проинформировал подчиненных о предстоящих работах, а также вопросах, вытекающих из поручений Президента Ильхама Алиева, заданных в ходе конференции, посвященной итогам первого года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах. Было отмечено, что и в 2020 году продолжится реализация проектов для улучшения доступа населения к питьевой воде.