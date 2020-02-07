В субботу утром и вечером в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, вечером и ночью местами возможны грозы, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер вечером усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем - 8-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, местами мокрый снег и снег. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.