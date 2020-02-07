В Азербайджане сегодня в 00:00 завершится электронный прием документов по переводу студентов из вузов в местные и иностранные вузы и смене специальностей, а также обучающихся в колледжах страны и в магистратуре, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобразования.

Напомним, что процесс стартовал 1 февраля.

Отметим, что перевод студентов из местных и зарубежных вузов или смена специальности, а также перевод студентов из колледжей страны, обучающихся на уровне магистратуры, осуществляется на портале transfer.edu.az.

Портал был создан министерством образования в 2016 году и нацелен на упрощение и обеспечение прозрачности процесса перевода студентов.

С 2016 по 2019 год был осуществлен перевод 5 959 студентов.