В ночь на шестое февраля сильный ветер повалил дерево на газовую линию диаметром 76 миллиметров в новом жилом массиве, расположенном на территории Ясамальского района "Ганлы Гель", сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, на данный момент ведутся работы по предотвращению утечки газа.

Кроме того, в Сабунчинском районе в жилом массиве "Савалан", около магазина "David", в результате обрыва ограждения сломан клапан диаметром 50 миллиметров. Временно прекращено газоснабжение 50 абонентов.

Согласно информации, в Хатаинском районе, по улице Мехмандарова, на газовую линию обвалилось дерево.