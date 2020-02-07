Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидается снегопад, кое-где - туман. Ветер западный, временами с усилением. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром дороги покроются льдом.

В Лянкяран-Астаринском регионе ожидается снег, в горах - туман. Ветер северо-восточный, временами с усилением. Температура воздуха ночью 0-4 градусов, днем 5-8 градусов тепла. В горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне ожидается дождь, девятого февраля - снег, в том числе мокрый. Утром местами туман, ветер западный, временами с усилением. Температура воздуха ночью от 0-4 градуса мороза, днем 5-8 градусов тепла.

В низменных районах также ожидается снег. Утром местами туман, ветер западный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР ожидается снег, местами - туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. Ночью и утром дороги покроются гололедом.

В Баку в выходные также ожидаются осадки, 9 февраля - снег, в том числе мокрый. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью 8 февраля 4-7, днем 8-11 градусов тепла, 9 февраля ночью и днем 1-3 градуса тепла.