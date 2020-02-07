По данным Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, погода резко изменится с восьмого по 11 февраля, а с седьмого по восьмое февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный ветер.

В связи с этим ОАО "Азеришиг" перешло на усиленный режим работы, об этом Trend сказал глава пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

"В связи с этим было проведено совещание с участием руководства ОАО "Азеришиг" и сотрудников технического департамента, организована усиленная система работы и дежурства. На собрании также было дано поручение по привлечению дополнительных материалов, машин и механизмов в районы, где ожидается сильный ветер и осадки", - отметил Мустафаев.

Также в сообщении сказано, что по указанию руководства "Азеришиг" в регионах была создана дежурная служба. С учетом возможного роста числа обращений было принято решение увеличить число диспетчеров "горячей линии -199". Обращаясь к потребителям, "Азеришиг" уведомляет об опасности в сильный ветер нахождения под высоковольтными линиями электропередачи и доступности аварийных услуг ведомства посредством обращения на круглосуточную "горячую линию -199".