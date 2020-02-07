В результате утечки газа в Баку произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел несколько минут назад в Ичеришехер.

В результате взрыва, произошедшего в доме по адресу: ул. Ильяса Эфендиева, 10, пострадали 5 человек.

На место происшествия привлечены пожарные.

Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр.