https://news.day.az/society/1200927.html Хлопок газа в Ичеришехер, 5 пострадавших
Хлопок газа в Ичеришехер, 5 пострадавших
В результате утечки газа в Баку произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел несколько минут назад в Ичеришехер.
В результате взрыва, произошедшего в доме по адресу: ул. Ильяса Эфендиева, 10, пострадали 5 человек.
На место происшествия привлечены пожарные.
Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр.
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