В связи с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резкой смене погодных условий в ночь с 7 на 8 февраля, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана перешло на усиленный режим работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на минтранс, министр Рамин Гулузаде дал поручения всем структурам ведомства принять дополнительные меры.

Соответствующим структурам поручено принять соответствующие меры с целью предоставления бесперебойных и качественных транспортных, телекоммуникационных услуг и телерадиовещания, а также по устранению повреждений на кабелях и линиях, организации посменного рабочего режима в почтовых отделениях, приостановлению профилактических ремонтно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.