Обнародованы результаты очередных анализов, взятых в связи с коронавирусом у 61 эвакуированных из китайской провинции Ухань в Турцию, в том числе у членов экипажа самолета, технического персонала и медиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, министр здравоохранения Турции Фехреттин Коджа отметил, что по результатам анализов, у 61 человека коронавирус не обнаружен.

Отметим, у этих лиц не был обнаружен коронавирус и по результатам предыдущих анализов.

Напомним, 31 января турецкий амбулаторный самолет вылетел в китайский город Ухань, где распространен коронавирус. 1 февраля самолет эвакуировал 61 человека, из которых 32 человека являются гражданами Турции, 6 - Азербайджана, остальные - Албании и Грузии, членами экипажа, техническим персоналом и медиками.