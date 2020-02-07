https://news.day.az/society/1200971.html В Азербайджане перевернулся микроавтобус с туристами, есть пострадавшие
В Азербайджане перевернулся микроавтобус с туристами, есть пострадавшие
На автомобильном шоссе Губа-Гусар произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, перевозивший туристов-арабов микроавтобус марки Mercedes Vita, потеряв управление, сошел с дороги и перевернулся.
В результате ДТП 5 человек с различными травмами были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.
После оказания предварительной медицинской помощи пострадавшие были переведены в одну из клиник Баку.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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