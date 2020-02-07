На автомобильном шоссе Губа-Гусар произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, перевозивший туристов-арабов микроавтобус марки Mercedes Vita, потеряв управление, сошел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП 5 человек с различными травмами были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.

После оказания предварительной медицинской помощи пострадавшие были переведены в одну из клиник Баку.

Выясняются обстоятельства ДТП.