https://news.day.az/society/1200977.html Стала известна причина взрыва в одном из районов Баку
Стала известна причина взрыва в одном из районов Баку
В связи со взрывом в Сабаильском районе Баку специалисты ПО "Азеригаз" также провели осмотр места происшествия.
Как сообщили Trend в ПО, инцидент был вызван утечкой газа в квартире. Подземный газопровод, проходящий рядом с этим участком, также был серьезно осмотрен.
В результате в трубопроводе не было обнаружено утечки.
Напомним, что происшествие было зафиксировано в одной из квартир по адресу Сабаильский район, улица Ильяса Эфендиева 10.
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