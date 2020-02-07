В связи со взрывом в Сабаильском районе Баку специалисты ПО "Азеригаз" также провели осмотр места происшествия.

Как сообщили Trend в ПО, инцидент был вызван утечкой газа в квартире. Подземный газопровод, проходящий рядом с этим участком, также был серьезно осмотрен.

В результате в трубопроводе не было обнаружено утечки.

Напомним, что происшествие было зафиксировано в одной из квартир по адресу Сабаильский район, улица Ильяса Эфендиева 10.