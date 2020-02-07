Жители, чьи дома пришли в аварийной состояние в результате инцидента в Ичеришехер, в настоящее время обеспечиваются временным жильем со стороны Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Управления.

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов и другие официальные лица прибыли на место происшествия и ознакомились с причинами инцидента и нынешним состоянием пострадавших.

"В настоящее время весь процесс находится под контролем, и соответствующие правоохранительные органы принимают меры, предусмотренные законодательством.

Человеческих жертв в результате происшествия нет, двое из пострадавших были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи. В настоящее время не существует угрозы для жизни других пострадавших".

Отметим, что в результате утечки газа сегодня вечером произошел взрыв в одной из квартир по адресу Сабаильский район, улица Ильяса Эфендиева 10.