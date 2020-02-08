https://news.day.az/society/1201001.html В Баку автобус сбил пьяного пешехода
В Баку автобус сбил пьяного пешехода
Один человек пострадал в результате ДТП в Низаминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около станции метро "Халглар достлугу".
Маршрутный автобус №30 сбил переходившего дорогу в нетрезвом состоянии Хатами Ильгара Мадат оглу 1970 г.р.
Пострадавший доставлен в горбольницу №3 с переломом ноги.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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