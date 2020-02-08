Один человек пострадал в результате ДТП в Низаминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около станции метро "Халглар достлугу".   

Маршрутный автобус №30 сбил переходившего дорогу в нетрезвом состоянии Хатами Ильгара Мадат оглу 1970 г.р.

Пострадавший доставлен в горбольницу №3 с переломом ноги.

Выясняются обстоятельства происшествия.  