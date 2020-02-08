В Азербайджане в IV группе специальностей созданы новые специальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее изменение внесено Кабинетом министров в "Правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, в IV группе ликвидированы следующие специальности: Лечебное дело, Медицинская профилактика и Помощник врача.

Специальности Ветеринария и Военный врач переименованы соответственно в Ветеринарную медицину и Военную медицину.

Новые специальности, включенные в IV группу специальностей, следующие: Физиотерапия и медицинская реабилитация, Сестринское дело, Общественное здравоохранение, Медицина и Биотехнология.

В итоге, с учетом внесенных изменений, в список специальностей IV группы включены 20 специальностей:

1. Преподавание биологии

2. Преподавание химии

3. Преподавание химии и биологии

4. Психология

5. Биология

6. Экология

7. Химия

8. Садоводство и овощеводство

9. Ветеринарная медицина

10. Защита растений

11. Водные биоресурсы и аквакультура

12. Физкультура и спортивная реабилитация

13. Физиотерапия и медицинская реабилитация

14. Фармацевтика

15. Сестринское дело

16. Военная медицина

17. Общественное здравоохранение

18. Стоматология

19. Медицина

20. Биотехнология