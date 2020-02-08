В Азербайджане в IV группу специальностей включены новые специальности
В Азербайджане в IV группе специальностей созданы новые специальности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее изменение внесено Кабинетом министров в "Правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики".
Согласно изменениям, в IV группе ликвидированы следующие специальности: Лечебное дело, Медицинская профилактика и Помощник врача.
Специальности Ветеринария и Военный врач переименованы соответственно в Ветеринарную медицину и Военную медицину.
Новые специальности, включенные в IV группу специальностей, следующие: Физиотерапия и медицинская реабилитация, Сестринское дело, Общественное здравоохранение, Медицина и Биотехнология.
В итоге, с учетом внесенных изменений, в список специальностей IV группы включены 20 специальностей:
1. Преподавание биологии
2. Преподавание химии
3. Преподавание химии и биологии
4. Психология
5. Биология
6. Экология
7. Химия
8. Садоводство и овощеводство
9. Ветеринарная медицина
10. Защита растений
11. Водные биоресурсы и аквакультура
12. Физкультура и спортивная реабилитация
13. Физиотерапия и медицинская реабилитация
14. Фармацевтика
15. Сестринское дело
16. Военная медицина
17. Общественное здравоохранение
18. Стоматология
19. Медицина
20. Биотехнология
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