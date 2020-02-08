В результате ДТП в Насиминском районе Баку магазину нанесен большой ущерб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, находящийся за рулем ВАЗ-21015 Магбет Баширов проигнорировал требование инспектора ДПС остановить машину на Тбилисском проспекте.

Стараясь уйти от преследования, ВАЗ, разогнавшись, врезался в автомобиль марки Infiniti, управляемый Рашадом Алиевым. Потеряв от столкновения управление, ВАЗ влетел в виноводочный магазин на улице Гасана Алиева. Водитель был задержан и доставлен в отделение полиции.

По утверждению владельца магазина Гасана Гусейнова, в результате ДТП магазину нанесен ущерб в размере 20 тыс. манатов.

Полиция разбирается в произошедшем.