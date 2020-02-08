В Баку водитель врезался в Infiniti и протаранил магазин - ФОТО
В результате ДТП в Насиминском районе Баку магазину нанесен большой ущерб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, находящийся за рулем ВАЗ-21015 Магбет Баширов проигнорировал требование инспектора ДПС остановить машину на Тбилисском проспекте.
Стараясь уйти от преследования, ВАЗ, разогнавшись, врезался в автомобиль марки Infiniti, управляемый Рашадом Алиевым. Потеряв от столкновения управление, ВАЗ влетел в виноводочный магазин на улице Гасана Алиева. Водитель был задержан и доставлен в отделение полиции.
По утверждению владельца магазина Гасана Гусейнова, в результате ДТП магазину нанесен ущерб в размере 20 тыс. манатов.
Полиция разбирается в произошедшем.
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