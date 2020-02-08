https://news.day.az/society/1201021.html В Баку задержан вооруженный человек - ФОТО
В Баку задержан вооруженный человек - ФОТО
В Баку задержан вооруженный человек.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники 14 отдела Сабунчинского районного управления полиции (РУП) задержали в поселке Маштага человека, незаконно носившего при себе боеприпасы - ранее судимого по различным статьям УК жителя Сабунчинского района Эльхана Вахабова.
Во время обыска при нем были найдены и изъяты пистолет ТТ, 5 патронов к нему и обойма, а также ружье марки ТОЗ. Задержанный признался, что это его оружие.
Собранные по факту материалы отправлены для изучения в Следственный отдел Сабунчинского РУП.
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