В Баку задержан вооруженный человек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники 14 отдела Сабунчинского районного управления полиции (РУП) задержали в поселке Маштага человека, незаконно носившего при себе боеприпасы - ранее судимого по различным статьям УК жителя Сабунчинского района Эльхана Вахабова.

Во время обыска при нем были найдены и изъяты пистолет ТТ, 5 патронов к нему и обойма, а также ружье марки ТОЗ. Задержанный признался, что это его оружие.

Собранные по факту материалы отправлены для изучения в Следственный отдел Сабунчинского РУП.