https://news.day.az/society/1201024.html Вот как эвакуировали азербайджанцев из Китая - ВИДЕО операции
Вот как эвакуировали азербайджанцев из Китая - ВИДЕО операции
Как сообщалось ранее, 1 февраля 42 человека, в том числе шесть азербайджанцев, были эвакуированы турецким военным самолетом из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса.
Агентство "Анадолу" выпустило 32-часовую видеозапись операции по эвакуации, передает Day.Az.
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