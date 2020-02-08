Как сообщалось ранее, 1 февраля 42 человека, в том числе шесть азербайджанцев, были эвакуированы турецким военным самолетом из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса.

Агентство "Анадолу" выпустило 32-часовую видеозапись операции по эвакуации, передает Day.Az.