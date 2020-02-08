Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) обратилась к жителям и гостям столицы.

Как сообщили Day.Az в ИВГБ, с ночи погода резко ухудшится, с 9 февраля до полудня 10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северный ветер, ожидаются мокрый снег и снег, местами интенсивный. Температура воздуха понизится, на дорогах возможен гололед.

В связи с этим населению рекомендуется быть внимательнее, не парковать машины под крупными деревьями, обходить строительные площадки, не оставлять на улице без присмотра детей и пожилых людей, соблюдать другие меры безопасности.

ИВ Баку предупредила все управления и организации столицы о погодных условиях, спецтехника и снегоуборочные транспортные средства Департамента жилищно-коммунального хозяйства города и других учреждений приведены в состояние готовности. В эти дни все коммунальные и технические службы столицы будут работать в усиленном режиме.