Автобус, двигавшийся на высокой скорости, попал в ДТП в Сураханском районе.

Как передает Day.Az, кадры аварии распространились в социальных сетях.

Водитель маршрутного автобуса №113 врезался на высокой скорости в придорожное ограждение в Сураханском районе.

Информации о пострадавших нет.