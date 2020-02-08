https://news.day.az/society/1201051.html Пассажирский автобус попал в аварию в Баку - ВИДЕО
Пассажирский автобус попал в аварию в Баку - ВИДЕО
Автобус, двигавшийся на высокой скорости, попал в ДТП в Сураханском районе.
Как передает Day.Az, кадры аварии распространились в социальных сетях.
Водитель маршрутного автобуса №113 врезался на высокой скорости в придорожное ограждение в Сураханском районе.
Информации о пострадавших нет.
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