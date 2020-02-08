Министерство образования внесло ясность в вопрос о проведении уроков в общеобразовательных учреждениях в связи с ожидаемым 10 февраля резким изменением погодных условий.

Как сообщил Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов, в настоящее время этот вопрос не является предметом обсуждения, передает Day.Az.

"Какого - либо решения о приостановке обучения в школах 10 февраля нет. Поэтому в этот день в общеобразовательных учреждениях уроки будут проходить как обычно", - сказал Валехов.

Отметим, что в ночь с восьмого на девятое февраля прогнозируется резкое изменение погодных условий, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер, снегопад, в том числе мокрый, местами интенсивного характера. Температура воздуха опустится на 15-18 градусов, на дорогах ожидается гололедица.

ИВ города Баку обратилась к жителям и гостям столицы в связи с резким изменением погоды.

В обращении населению рекомендовано проявлять осторожность, не парковать автомобили под деревьями, обходить стройплощадки, а также соблюдать другие меры предосторожности.